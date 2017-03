Élodie Frenck (Les Petits Meurtres d'Agatha Christie) maman pour la seconde fois

C'est dans Le Monde que l'heureuse nouvelle a été annoncée ce mercredi 29 mars. "Sylviane Roche a la joie de faire part de la naissance d'Esteban Abraham, son petit-fils, petit frère de Max et Abel, le 26 mars 2017, chez Élodie Frenck et Hervé Ruet", peut-on lire dans le carnet du quotidien.

Connue pour son rôle de Marlène Leroy dans les Petits Meurtres d'Agatha Christie – série de téléfilms policiers français créée par Anne Giafferi et Murielle Magellan, diffusée depuis le 9 janvier 2009 sur France 2 –, Élodie Frenck avait officialisé sa deuxième grossesse au cours d'une séance photo pour Paris Match réalisée en décembre 2016. "Le cap des trois mois est atteint, la nouvelle peut donc devenir officielle", avait déclaré la future maman, comblée de pouvoir partager son bonheur. L'actrice franco-helvético-péruvienne de 42 ans est déjà la maman d'un petit Abel, 5 ans, le "Max" cité par Le Monde étant sans nul doute le fils de son compagnon, Hervé Ruet, acteur et assistant à la réalisation.

Si Élodie Frenck connaît aujourd'hui une vie amoureuse épanouie et bien remplie, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a quelques années, elle décrivait sa vie privée comme "chaotique", mais tout a basculé lorsqu'elle a vu la mort de près.

Le 26 décembre 2004, alors qu'elle est en vacances à Koh Phi Phi (Thaïlande), la belle actrice a échappé au tsunami qui a fait plus de 200 000 morts et disparus. "À mon retour, j'ai décidé de ne plus souffrir", avait-elle confié il y a quelques mois à Paris Match. Bien décidée à reprendre sa vie ne main, elle a alors rappelé l'amoureux de ses 17 ans, celui avec qui elle vient d'accueillir son deuxième enfant, Hervé Ruet.

Nous leur adressons toutes nos félicitations !