Élodie Gossuin et la chirurgie esthétique : "J'ignore comment je vais vieillir"

De plus en plus de personnalités passent par la case chirurgie esthétique. En exclusivité pour Purepeople.com, Élodie Gossuin a accepté de répondre à quelques questions, évoquant notamment son possible passage sur le billard... un jour !

À 38 ans, l'ancienne Miss France est une femme épanouie. Maman de deux paires de jumeaux – Jules et Rose (11 ans) et Joséphine et Léonard (5 ans) –, Élodie Gossuin est aux commandes des Vacances préférées des Français sur 6ter. Si elle semble bien dans sa peau aujourd'hui, elle pourrait toutefois, à un moment de sa vie, avoir besoin de se refaire une beauté ! "La chirurgie esthétique, ça dépend aussi de ce que l'on englobe dedans", lance-t-elle.

Et de poursuivre : "Je ne peux pas anticiper ça parce que je ne sais pas comment je vais vieillir. Je crois que si demain je suis trop mal dans ma peau, que ça ne va pas et qu'il y a une solution pour aller mieux, il ne faut pas cloisonner ses idées et que tout soit hermétique." En bref, Élodie Gossuin préfère "laisser la porte entre-ouverte en se disant que là, il y a une clé qui peut [l']aider dans la vie", précisant que "rien n'est jamais définitif".

Si elle sait que "ça existe" si jamais "ça ne va pas" ou qu'elle en a "besoin", l'épouse de Bertrand Lacherie reste toutefois perplexe quant à l'abus de chirurgie esthétique. "Beaucoup en parlent de plus en plus, beaucoup y ont recours, beaucoup y ont beaucoup trop recours et c'est vrai qu'il y a des résultats qui sont catastrophiques aussi...", déclare-t-elle. Pour l'heure, rien ne presse !

