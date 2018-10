Elodie Gossuin, maman fière de son "joyeux bordel" avec Joséphine et Léonard

Élodie Gossuin (37 ans) ne voit pas le temps filer !

Après avoir ressenti un "coup de vieux" à la suite de l'entrée au collège de ses aînés Jules et Rose (ses jumeaux de 10 ans), l'épouse de Bertrand Lacherie a décidé ce 9 octobre 2018, journée anniversaire de Joséphine et Léonard (5 ans), de s'adresser publiquement à sa plus jeune paire de jumeaux.

Sur Instagram, en légende d'un cliché la montrant avec Joséphine et Léonard bébés dans ses bras, notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 a écrit : "5 ans de légos qui explosent dans les pieds, de dessins sur le canapé, de danses avec mes stars, de sacs à main Mary Poppins, de regards d'éternité, de 'arrête d'embêter ta soeur', de déguisements pyjamas, de fous rires magiques, de 'vite on va être en retard', de câlins chasseurs de cauchemars, de recherches de doudous, de 'je vais compter jusqu'à 3', de bisous magiques, de purs 'je t'aime'... Bref, 5 ans de bonheur. Merci Joséphine et Léonard. Si chanceuse d'être votre maman, joyeux anniversaire mes rois et reine d'amour de l'univers arc-en-ciel galactique et... vive notre joyeux bordel !"

Un message très touchant qui a bien évidemment attiré des milliers de likes et des centaines de commentaires.

Côté actualité, les téléspectateurs de 6ter pourront bientôt retrouver notre populaire Elodie la tête de l'hebdomadaire Familles extraordinaires (CProductions), un programme qui met en lumière des familles avec une singularité, mais aussi dans l'hebdomadaire Les Vacances préférées des Français (CProductions), un rendez-vous durant lequel Élodie Gossuin nous emmènera à la découverte des lieux emblématiques des séjours en famille en France.