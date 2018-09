Élodie Gossuin, son "bon coup de vieux" : "Jules et Rose sont au collège !"

Élodie Gossuin (37 ans) est une maman épanouie... et qui ne voit pas le temps passer !

Après un été riche en amour et en détente en famille, la maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans) et Léonard et Joséphine (bientôt 5 ans) a dû se résoudre à voir ses petits anges retrouver le chemin de l'école. Interrogée par nos confrères d'Ici Paris, la populaire épouse de Bertrand Lacherie a reconnu qu'elle avait ressenti un petit "coup de vieux" à cause de la rentrée de ses aînés.

"Le grand changement, c'est pour Jules et Rose qui sont désormais au collège. Ils ont fait leur rentrée en 6e. Je crois que c'est plus dur pour moi que pour eux. J'ai pris un bon coup de vieux", a-t-elle affirmé. Et la belle de poursuivre : "Rose est en section multisports et Jules apprend les arts du cirque, il a une fibre artistique, c'est un showman qui me fait beaucoup rire."

Concernant la maternité, Élodie Gossuin ne songe désormais plus à agrandir encore sa famille. Ravie d'avoir trouvé son équilibre, elle entend désormais profiter un maximum de sa joyeuse troupe. "J'ai du mal à faire le deuil de la maternité. Je sais que ça pourrait encore fonctionner, que c'est magique quand tout se passe bien. Après, je pense aussi qu'on a trouvé notre équilibre et que tout le monde est heureux. J'ai l'impression d'être au maximum de ce que je peux donner au quotidien pour mes enfants", a-t-elle assuré.

Côté actualité, les téléspectateurs de 6ter pourront bientôt retrouver notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 à la tête de l'hebdomadaire Familles extraordinaires (CProductions), un programme qui met en lumière des familles avec une singularité, mais aussi dans l'hebdomadaire Les Vacances préférées des Français (CProductions), un rendez-vous durant lequel Élodie Gossuin nous emmènera à la découverte des lieux emblématiques des séjours en famille en France.