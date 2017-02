Élodie Gossuin, maman topless autour de ses quatre enfants en Afrique du Sud

En ce moment, Élodie Gossuin ne chôme pas ! Du coup, entre deux sessions d'enregistrement de sa nouvelle émission Un chef dans l'oreille (France 2) et deux matinales radio sur RFM, l'ex-Miss France et Europe 2001 profite de ses quatre jeunes enfants dès qu'elle le peut !

Sur Instagram, la compagne de Bertrand Lacherie a ainsi dévoilé ce 19 février 2017 un cliché pris lors de ses dernières vacances au Cap en Afrique du Sud. Élodie Gossuin y apparaît assise sur une plage paradisiaque, topless, au milieu de ses deux paires de jumeaux Jules et Rose (9 ans), Joséphine et Léonard (3 ans). "Ça c'était avant. Hop hop hop, on a remis les manteaux, ouf ça nous avait manqué ! #mytho <3 #tribu #LOVE #DemainRFMTopless", a-t-elle commenté en légende avec beaucoup d'humour.

Bien entendu, les internautes ont rapidement remercié l'animatrice de 36 ans pour cette jolie carte postale familiale. "Je suis jalouse de votre bronzage ! Bertrand est OK pour RFM Topless ?", "Vous avez tellement de chance d'avoir une aussi magnifique famille", "Oh le rêve, vous êtes magnifique même de dos !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

À la radio tous les matins de 6h à 9h30 sur RFM et à présent à 16h55 tous les jours sur France 2, Élodie Gossuin sait qu'elle doit bien s'organiser pour ne pas délaisser ses petits trésors ! "J'aurai pour la première fois deux quotidiennes, ce qui implique moins de présence à la maison. Ce sont des périodes de vie, des discussions que j'ai en famille. Elle est d'ailleurs fière de moi, de me voir m'épanouir, de savoir que l'on me fait confiance...", avouait-elle récemment à Télé Poche.