Elsa Zylberstein : Traumatisée après sa garde à vue, elle s'exprime

Semaine éprouvante pour Elsa Zylberstein... Lundi 6 février 2017, BFMTV révélait que l'actrice actuellement à l'affiche d'Un sac de billes se trouvait en garde à vue, entendue au commissariat du 2e arrondissement de Paris pour délit de fuite, défaut de permis et blessures involontaires aggravées.

Impliquée dans un accident sur la voie publique avec un piéton, une "vieille dame" dont l'état ne suscitait heureusement pas d'inquiétude, Elsa Zylberstein avait fui les lieux, en proie à la panique car elle n'avait plus de permis de conduire. Prise de remords, elle s'est ensuite spontanément présentée au commissariat du 8e arrondissement ; celui-ci n'étant pas territorialement compétent, elle a alors été transférée au commissariat du 2e arrondissement, où sa garde à vue a débuté à 18h.

Après avoir été entendue par les enquêteurs, l'actrice de 48 ans a passé la nuit au poste et sa garde à vue n'a pris fin qu'à 13h30 mardi, selon nos informations, soit pas loin de vingt heures plus tard. Épuisée et totalement traumatisée tant par les faits que par ces longues heures en garde à vue, l'héroïne de L'homme est une femme comme les autres, Il y a longtemps que je t'aime et Un + une a pu enfin rentrer chez elle... avec une convocation au tribunal correctionnel à une date ultérieure.

Présenter mes excuses à la dame que j'ai accidentellement heurtée

Tard mercredi soir, Elsa Zylberstein, encore sous le choc de toute évidence, a confirmé la version des faits parue dans les médias, partageant sur Instagram quelques mots sincères et transparents : "Je regrette infiniment et sincèrement, écrit-elle, ce qui s'est passé. J'ai réagi dans la panique. Une fois retrouvé mon sang-froid, je me suis immédiatement rendue à la police afin de donner mon identité et surtout d'avoir des nouvelles de la dame que j'ai accidentellement heurtée. Aujourd'hui, et sans violer les règles de la procédure judiciaire, mon souhait est de pouvoir la rencontrer afin de lui présenter mes excuses."