Elton John : Le chanteur a échappé à un attentat !

Elton John, qui soigne actuellement une grave infection, a-t-il échappé au pire ? Il semble bien que oui... Jeudi 27 avril, un jeune homme nommé Haroon Ali Syed a plaidé coupable devant la justice londonienne de préparation d'actes terroristes. Il visait notamment une rue commerçante ainsi qu'un concert du chanteur.

Comme le rapporte le Mail Online, Haroon Ali Syed, âgé de seulement 19 ans et résidant à Hounslow dans l'Ouest de Londres, avait pour projet d'activer une bombe lors d'un concert d'Elton John. L'accusé avait choisi une date particulière : le 11 septembre 2016. Ce jour-là, quinze ans après les attaques terroristes contre New York, la star se produisait à Hyde Park, dans la capitale britannique. Mais, comme si ce funeste projet n'était pas suffisant, il prévoyait aussi de s'en prendre à l'artère commerçante d'Oxford Street ainsi qu'à Buckingham Palace.

Haroon Ali Syed, arrêté à son domicile, avait effectué plusieurs recherches suspectes sur internet entre avril et septembre de l'an passé. Le jeune homme, étudiant en informatique, cherchait notamment à s'équiper en armes. "Syed a reconnu avoir essayé de se procurer une mitrailleuse, des armes de poing, une veste pour attentat-suicide et une bombe", ont déclaré les forces de police dans un communiqué. C'est après avoir discuté avec un agent du MI5 (services secrets britanniques) qui se faisait passer sur la Toile pour un terroriste spécialisé dans les bombes, qu'Haroon Ali Syed s'est fait prendre. Il lui avait demandé des conseils sur des armes et lui avait même demandé de lui offrir une arme à feu, qu'il ne pouvait pas payer, "pour l'amour d'Allah".

Haroon Ali Syed était d'autant plus surveillé que son frère, Nadir Syed (23 ans), a été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de quinze ans après avoir été reconnu coupable d'avoir préparé une décapitation le 12 novembre 2014. Haroon Ali Syed connaîtra son jugement le 8 juin prochain, la justice attend encore un rapport psychiatrique avant de se prononcer.

Thomas Montet