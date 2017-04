Elton John "gravement malade" : L'icône a été hospitalisée d'urgence...

Emblématique figure de la scène musicale et de pop culture britannique, Elton John fait aujourd'hui la Une de la presse britannique pour des problèmes de santé. Le chanteur anglais a en effet été contraint d'annuler tous ses concerts du mois d'avril et de mai, après avoir été hospitalisé d'urgence. L'interprète de Candle In The Wind, – à en croire un communiqué officiel de Fran Curtis, la chargée de presse de l'artiste britannique de 70 ans –, est tombé "gravement malade" lors d'un vol qui le ramenait de sa dernière tournée en Amérique du Sud, conclue au Chili le 10 avril.

À son arrivée sur le sol britannique, Elton John a été transporté sans tarder à l'hôpital, où il a passé deux nuits en soins intensifs en raison d'une "infection bactérienne potentiellement mortelle", qui est également qualifiée de "douloureuse et inhabituelle". Sorti de l'hôpital le samedi 22 avril, l'iconique artiste va mieux mais il est désormais astreint au repos le plus total à son domicile. "J'ai la chance incroyable d'avoir les fans les plus formidables et fidèles et je m'excuse de les décevoir. Je suis extrêmement reconnaissant à l'équipe médicale pour son excellent travail qui m'a permis de me rétablir si bien", a notamment fait savoir le chanteur par le biais de son communiqué. Dans sa convalescence, Elton John est entouré de ses deux fils et de son époux David Furnish.

En tout, ce sont pas moins de huit dates aux Etats-Unis – dont une bonne partie à Vegas – qu'Elton John a dû annuler. Son retour sur scène devrait s'effectuer le 3 juin prochain lors d'un concert prévu à Twickenham en Angleterre. En 2012, Elton John avait déjà été hospitalisé pour une "infection respiratoire grave" à Los Angeles et contraint d'annuler trois concerts prévus, encore à Las Vegas. En 2009, un cas sévère de grippe doublé d'une infection bactérienne avait contraint Elton John à être hospitalisé au King Edward VII Hospital à Londres, l'hôpital de la famille royale. Plusieurs dates de concert avaient également été annulées.