Emilia Clarke (Game of Thrones) victime de deux AVC: "J'ai presque perdu la vie"

Voilà plus d'un an que les millions de fans de Game of Thrones attendent la diffusion de la 8e et dernière saison de la série événement de David Benioff et D. B. Weiss, d'après les romans de George R. R. Martin. Le suspense est bientôt terminé puisque les six derniers épisodes de la production HBO seront dévoilés à partir du 14 avril 2019.

À l'approche de ce grand jour, le New Yorker publie un long entretien d'Emilia Clarke. L'actrice britannique de 32 ans y révèle un lourd secret que personne n'avait soupçonné. Il concerne sa santé.

Celle qui incarne le personnage emblématique de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones a survécu à deux hémorragies cérébrales. En préambule de son long témoignage, Emilia Clarke exprime son envie de parler de ce pan de sa vie jusque-là soigneusement caché : "Au moment même où mes rêves d'enfant semblaient devenir réalité, j'ai presque perdu la tête ainsi que la vie. Je n'ai jamais partagé cette histoire avec le public, mais il est temps de le faire."

La première hémorragie cérébrale est survenue à Londres le 11 février 2011, à Londres, juste après la fin de la première saison de Games of Thrones. "Je me changeais dans un club de sport lorsque j'ai commencé à ressentir un gros mal de tête. J'étais si fatiguée que je pouvais à peine mettre mes chaussures", raconte-t-elle. Prise de fortes douleurs et à demi-consciente, Emilia Clarke est hospitalisée en urgence. Le diagnostic est lourd et sans appel : "Une hémorragie méningée, un type mortel d'accident vasculaire cérébral (AVC)." À 24 ans à peine, l'actrice frôle la mort mais ce ne sera malheureusement pas la seule fois...

Au réveil de cette première intervention, la star de Game of Thrones n'est plus la même. En plus d'avoir mal, elle souffre d'aphasie. "Mon nom complet est Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. Mais je ne parvenais pas à me le rappeler. À la place, des mots sans queue ni tête sortaient de ma bouche", témoigne-t-elle. Cet important trouble du langage lui a fait alors penser au pire : "Au plus bas, j'ai voulu en finir. J'ai demandé à l'équipe médicale de me laisser mourir. Mon travail – le rêve de ma vie pour toujours – était axé sur le langage, la communication. Sans ça, j'étais perdue."

Je pensais à chaque minute que j'allais mourir

Quelques jours plus tard, la "Mère des dragons" retrouve finalement une diction parfaite et sort de l'hôpital, un mois après y avoir été admise. Engagée dans la saison 2 de Game of Thrones, Emilia Clarke prend de la morphine pour soulager ses douleurs mais la fatigue ne disparaît pas : "Après le premier jour de tournage, j'ai à peine pu rentrer à l'hôtel avant de tomber d'épuisement." "La saison 2 a été la pire pour moi. Pour être très honnête, je pensais à chaque minute que j'allais mourir", avoue-t-elle.

Parce qu'à ce moment-là, l'actrice sait que sa santé reste une question en suspens. Lors de son opération, les chirurgiens ont découvert un autre petit anévrisme qui devait être surveillé de près. Après un scanner cérébral de contrôle réalisé en 2013, après la fin d'une pièce qu'elle jouait à Broadway, Emilia Clarke a la mauvaise surprise de découvrir que son anévrisme a doublé. Une nouvelle opération est inévitable mais elle ne se déroule pas comme prévu. Elle échoue et nécessite une autre intervention d'urgence. La star survit, se remet rapidement sur pied et s'implique dans une organisation caritative qui vient en aide aux rescapés d'accidents cérébraux ayant besoin de traitements.