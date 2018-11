Game of Thrones : Un teaser et enfin une date pour la saison 8

Ce court teaser est accompagné d'une légende taillée pour les fans : "Chaque bataille. Chaque trahison. Chaque risque. Chaque combat. Chaque sacrifice. Chaque mort. Tout pour le trône." Tout pour le trône est aussi un hashtag utilisé sur les réseaux sociaux, il habille toute une série d'affiches promotionnelles reprenant des moments clés des saisons précédentes : de la marche de la honte de Cersei Lanister à la résurrection de John Snow, en passant par le parricide Tyron, la mort du roi Joffrey, les traumatisantes noces pourpres et bien évidemment l'exécution de Ned Stark. Cette mort survenue dans le dernier épisode de la saison 1 est sans doute l'une des plus inattendues de l'histoire de la télévision et a grandement joué dans le succès de la série.

Et quel succès ! En plus de ses records d'audience réguliers auprès d'un public accro, Game of Thrones est saluée par la critique. La série a explosé plusieurs records aux Emmy Awards, les Oscars de la télévision américaine. Elle est, par exemple, la série dramatique qui a remporté le plus de trophées (47), mais aussi celle qui a été le plus souvent nommée (128). En 2015 et 2016, elle est la série qui remporte le plus de prix (12, à chaque édition), etc. Et cette vidéo promo a déjà dépassé les 6 millions de vues sur Twitter...

Aussi l'attente pour l'ultime saison commence-t-elle à se faire insoutenable. La saison 8 se jouera en six petits épisodes seulement. C'est peu, mais selon le réalisateur David Nutter, qui a dirigé plusieurs épisodes de cette saison, ils devraient tous dépasser les classiques 52 minutes et même l'heure. Nutter a fait cette révélation en discutant avec des fans sur le forum Reddit. Ces six épisodes s'annoncent colossaux... Patience !