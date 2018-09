Emmy Awards : Claire Foy récompensée et taquine, le palmarès étonne (un peu)

C'est au Microsoft Theater que s'est tenue la cérémonie des Emmy Awards, présentée cette année par un duo formé par Colin Jost et Michael Che. Une grande gagnante s'est démarquée : Mme Maisel, femme fabuleuse. Une série comique inconnue au bataillon de notre côté de l'Atlantique. Autre surprise, lors de cette soirée, les chaînes traditionnelles ont fait chou blanc ! Parmi les autres récompensés, Game of Thrones, The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story, Claire Foy...

La star britannique de la série The Crown a été couronnée meilleure actrice dans une série dramatique pour son interprétation de la reine Elizabeth II. Un rôle que Claire Foy a endossé dans les deux premières saisons et pour lequel elle a passé le relais à Olivia Colman : l'intrigue suivant la chronologie, le personnage doit vieillir. Sur scène, l'actrice – déjà récompensée d'un Golden Globe pour ce personnage – n'a pas caché son émotion. "Je me sens tellement fière d'être en présence de personnes si talentueuses. Et je sais que tout le monde parle en ce moment de la place des femmes dans l'industrie. (...) Écoutez, merci les Emmys ! J'ai vécu les deux ans et demi les plus extraordinaires de ma vie. Je ne vais pas me lamenter. On m'a donné un rôle que je ne pensais pas avoir un jour la chance de jouer. Et j'ai rencontré des gens que je vais aimer pour toujours. Et la série continue, ce qui me rend très fière. Alors je dédie ce prix au prochain casting, à la génération suivante. Et je le dédie aussi à Matt Smith. Merci beaucoup", a-t-elle déclaré.

Claire Foy a notamment pris la pose avec son ancien collègue Matt Smith, qui jouait son époux dans The Crown et, en le remerciant publiquement, elle semble indiquer ne pas lui en vouloir après la polémique qui avait éclaté concernant leur écart de salaire. L'acteur, sous le prétexte qu'il était plus connu au début du tournage de la série, avait touché plus d'argent que l'actrice... pourtant tête d'affiche du show !

Retrouvez le palmarès complet :

Meilleure série dramatique

The Americans (FX)

The Crown (Netflix)

Game of Thrones (HBO)

The Handmaid's Tale : La Servante écarlate (Hulu)

Stranger Things (Netflix)

This Is Us (NBC)

Westworld (HBO)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman dans Ozark

Sterling K. Brown dans This Is Us

Ed Harris dans Westworld

Matthew Rhys dans The Americans

Milo Ventimiglia dans This Is Us

Jeffrey Wright dans Westworld

Meilleure actrice dans une série dramatique

Claire Foy dans The Crown

Tatiana Maslany dans Orphan Black

Elisabeth Moss dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

Sandra Oh dans Killing Eve

Keri Russell pour The Americans

Evan Rachel Wood dans Westworld

Meilleur acteur dans un second rôle

Nikolaj Coster-Waldau dans Game of Thrones

Peter Dinklage dans Game of Thrones

Joseph Fiennes dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

David Harbour dans Stranger Things

Mandy Patinkin dans Homeland

Matt Smith dans The Crown

Meilleure actrice dans un second rôle

Alexis Bledel dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

Millie Bobby Brown dans Stranger Things

Ann Dowd dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

Lena Headey dans Game of Thrones

Vanessa Kirby dans The Crown

Thandie Newton dans Westworld

Yvonne Strahovski dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

Meilleure réalisation

Jason Bateman pour l'épisode Le Glas dans Ozark

Stephen Daldry pour l'épisode Pater familias dans The Crown

Matt et Ross Duffer pour l'épisode Chapitre Neuf : Le Portail dans Stranger Things

Jeremy Podeswa pour l'épisode Le Dragon et le Loup dans Game of Thrones

Daniel Sackheim pour l'épisode Ce soir on improvise dans Ozark

Kari Skogland pour l'épisode L'Après dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

Alan Taylor pour l'épisode Au-delà du mur dans Game of Thrones

Meilleur scénario

David Benioff et D. B. Weiss pour l'épisode Le Dragon et le Loup dans Game of Thrones

Matt et Ross Duffer pour l'épisode Chapitre Neuf : Le Portail dans Stranger Things

Joel Fields et Joe Weisberg pour l'épisode Point de départ dans The Americans

Bruce Miller pour l'épisode June dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

Peter Morgan pour l'épisode L'Homme mystère dans The Crown

Phoebe Waller-Bridge pour l'épisode Nice Face dans Killing Eve

Meilleure série comique

Atlanta (FX)

Barry (HBO)

Black-ish (ABC)

Larry et son nombril (HBO)

GLOW (Netflix)

Mme Maisel, femme fabuleuse (Amazon)

Silicon Valley (HBO)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Meilleur acteur dans une série comique

Anthony Anderson dans Black-ish

Ted Danson dans The Good Place

Larry David dans Larry et son nombril

Donald Glover dans Atlanta

Bill Hader dans Barry

William H. Macy dans Shameless

Meilleure actrice dans une série comique

Pamela Adlon dans Better Things

Rachel Brosnahan dans Mme Maisel, femme fabuleuse

Allison Janney dans Mom

Issa Rae dans Insecure

Tracee Ellis Ross dans Black-ish

Lily Tomlin dans Grace et Frankie

Meilleur acteur dans un second rôle

Louie Anderson dans Baskets

Alec Baldwin dans Saturday Night Live

Tituss Burgess dans Unbreakable Kimmy Schmidt

Brian Tyree Henry dans Atlanta

Tony Shalhoub dans Mme Maisel, femme fabuleuse

Kenan Thompson dans Saturday Night Live

Henry Winkler dans Barry

Meilleure actrice dans un second rôle

Zazie Beetz dans Atlanta

Alex Borstein dans Mme Maisel, femme fabuleuse

Aidy Bryant dans Saturday Night Live

Betty Gilpin dans GLOW

Leslie Jones dans Saturday Night Live

Kate McKinnon dans Saturday Night Live

Laurie Metcalf dans Roseanne

Megan Mullally dans Will et Grace

Meilleure réalisation

Mark Cendrowski pour l'épisode The Bow Tie Asymmetry dans The Big Bang Theory

Donald Glover pour l'épisode FUBU dans Atlanta

Bill Hader pour l'épisode Faites votre marque dans Barry

Mike Judge pour l'épisode Initial Coin Offering dans Silicon Valley

Hiro Murai pour l'épisode Teddy Perkins dans Atlanta

Jesse Peretz pour l'épisode Pilote dans GLOW

Amy Sherman-Palladino pour l'épisode Pilote dans Mme Maisel, femme fabuleuse

Meilleur scénario

Alec Berg pour l'épisode Fifty-One Percent dans Silicon Valley

Alec Berg et Bill Hader pour l'épisode Chapter Seven: Loud, Fast, and Keep Going dans Barry

Donald Glover pour l'épisode Alligator Man dans Atlanta

Stefani Robinson pour l'épisode Barbershop dans Atlanta

Elizabeth Sarnoff pour l'épisode Chapter Seven: Loud, Fast, and Keep Going dans Barry

Amy Sherman-Palladino pour l'épisode Pilote dans Mme Maisel, femme fabuleuse

Mini-séries et téléfilms

Meilleure série limitée

L'Aliéniste (TNT)

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Genius: Picasso (Nat Geo)

Godless (Netflix)

Patrick Melrose (Showtime)

Meilleur acteur

Antonio Banderas dans Genius: Picasso

Darren Criss dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch dans Patrick Melrose

Jeff Daniels dans The Looming Tower

John Legend dans Jesus Christ Superstar Live in Concert

Jesse Plemons dans Black Mirror: USS Callister

Meilleure actrice

Jessica Biel dans The Sinner

Laura Dern dans The Tale

Michelle Dockery dans Godless

Edie Falco dans Law & Order True Crime: The Menendez Murders

Regina King dans Seven Seconds

Sarah Paulson dans American Horror Story: Cult

Meilleur acteur dans un second rôle

Jeff Daniels dans Godless

Brandon Victor Dixon dans Jesus Christ Superstar Live in Concert

John Leguizamo dans Waco

Ricky Martin dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Édgar Ramírez dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Michael Stuhlbarg dans The Looming Tower

Finn Wittrock dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Meilleure actrice dans un second rôle

Sara Bareilles dans Jesus Christ Superstar Live in Concert

Penélope Cruz dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Judith Light dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Adina Porter dans American Horror Story: Cult

Merritt Wever dans Godless

Letitia Wright dans Black Mirror: Black Museum

Meilleure réalisation

Edward Berger pour Patrick Melrose

Scott Frank pour Godless

David Leveaux et Alex Rudzinski pour Jesus Christ Superstar Live in Concert

Barry Levinson pour Paterno

David Lynch pour Twin Peaks

Ryan Murphy pour The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Craig Zisk pour The Looming Tower

Meilleur scénario

William Bridges et Charlie Brooker pour l'épisode USS Callister dans Black Mirror

Scott Frank pour Godless

David Lynch et Mark Frost pour Twin Peaks

Kevin McManus et Matthew McManus pour l'épisode Nettoyage dans American Vandal

David Nicholls pour Patrick Melrose

Tom Rob Smith pour l'épisode La maison près du lac dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thomas Montet