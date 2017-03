Emilia Clarke : Nouvelle égérie beauté de Dolce & Gabbana

La planète Mode est le théâtre d'une interminable guerre des égéries ! Dolce & Gabbana y participe et dévoile sa nouvelle arme : Emilia Clarke prête son visage au nouveau parfum de la marque italienne...

Les millions de fans de la série Game of Thrones (début de la 7e saison sur HBO, le 16 juillet prochain) la connaissent dans la peau de Daenerys Targaryen. L'actrice de 30 ans découvrira prochainement le rôle d'égérie beauté du parfum Dolce & Gabbana The One, c'est ce que l'enseigne a récemment annoncé.

Emilia Clarke succède ainsi à Scarlett Johansson, égérie féminine des derniers-nés de la gamme The One et associée à Matthew McConaughey pour la réalisation de la publicité baptisée "Street of Dreams", sortie en 2013.