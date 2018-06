Émilie Besse enceinte : L'animatrice attend son deuxième enfant !

Heureuse nouvelle pour Émilie Besse. L'ancienne chroniqueuse de La Nouvelle Édition a annoncé ce vendredi 29 juin 2018 sur Instagram qu'elle était enceinte de son deuxième enfant.

C'est en partageant une photo sur laquelle on aperçoit son ombre sur le sable qu'elle a révélé l'information à ses abonnés. Et, à en croire son beau bidon, l'animatrice de C8 a largement dépassé le premier trimestre. Elle n'a toutefois pas donné plus d'informations pour le moment. Cela n'a pas empêché ses fans de la féliciter pour ce grand bonheur à venir.