Emilie Besse fait des scènes de ménages à son mari : Elle explique pourquoi !

Emilie Besse est une femme heureuse. Le 29 avril dernier, l'animatrice de Flagrant délit (C8) s'est mariée avec sa moitié, dont on ne connaît toujours pas l'identité. Une nouvelle situation qui l'enchante comme elle l'a confié lors de son Interview sans filtre pour Télé Loisirs.

"Ça change un micro détail que j'adore. C'est que quand on arrive quelque part, mon mari dit : 'Je te présente ma femme.' Et alors là, je suis contente. Comme il n'a pas trop l'habitude encore, il dit parfois 'ma compagne'. Et là il se prend une sacrée scène de ménage", a admis l'ancienne chroniqueuse de La Nouvelle Edition, qui avait annoncé son union en direct lors de l'émission animée par Daphné Bürki .

Après quoi, la belle brune de 34 ans s'est confiée sur son rôle de maman : "On est moins égocentriques. On a quelque chose qui est plus important que soit. Pour le moment, je ne pense pas à avoir un deuxième enfant (...). Je viens d'avoir mon premier. Elle a à peine deux ans."

Pour rappel, Emilie Besse est devenue maman d'une petite Pauline fin 2015. C'est sa remplaçante Émilie Tran Nguyen qui avait annoncé la bonne nouvelle dans La Nouvelle Edition, le 15 décembre 2015 : "Elle mesure 50 cm, elle pèse 3,5 kg et a pointé le bout de son nez cette nuit à 3h30 du matin. Sa maman s'appelle Émilie Besse, dont j'assure le remplacement depuis septembre. Elle nous a confié qu'ils étaient les parents les plus heureux du monde."