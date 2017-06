Daphné Bürki quitte La Nouvelle Édition (C8) : Larmes et baiser à Émilie Besse !

"Et à tous ceux qui pensent que parfois on se crêpe le chignon juste parce qu'on est des nanas, on va se rouler un pelle", a poursuivi Émilie Besse. Après cette jolie déclaration, les deux animatrices ont échangé un baiser. Puis, en fin d'émission, l'ensemble de l'équipe de La Nouvelle Édition a rejoint Daphné Bürki en plateau, sur fond de musique d'adieu. Très émue, l'animatrice de 37 ans a fondu en larmes.

Dès la rentrée, la chérie de Gunther Love rejoindra France 2, où elle officiera en après-midi. "On va parler du vivre ensemble, de la famille, d'amour et de sexualité, à 15h", a-t-elle révélé sur le plateau de Quotidien jeudi 29 juin 2017. "Comme si on prenait Les Maternelles de l'amour mélangé aux Grandes Gueules du cul", avait-elle ajouté. Rappelons que Daphné Bürki sera également sur les ondes d'Europe 1 dès septembre.