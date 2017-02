Émilie Fiorelli et M'Baye Niang fiancés ? La photo qui sème le doute

Lors d'une récente interview avec Sam Zirah, l'ex-chroniqueuse du Débrief de Secret Story avait confié que M'Baye et elle étaient prêts pour le mariage : "On parle mariage. Je pense que je suis un peu à l'ancienne, c'est bien d'être en couple mais pour nous, c'est bien d'avoir un peu plus (...). Il faut un peu officialiser les choses. Ce n'est pas moi qui en ai parlé, c'est lui le premier (...). Il m'a demandé si je me voyais me marier avec lui plus tard."

On imagine qu'il a eu sa réponse hier soir.