Émilie Fiorelli et M'Baye Niang : Le couple s'installe à Londres !

Une nouvelle candidate de télé-réalité à Londres, une !

Après Caroline Receveur et Nabilla Benattia, c'est au tour d'Émilie Fiorelli (26 ans) de rejoindre la capitale de l'Angleterre. L'ex-candidate de Secret Story et son petit ami M'Baye Niang ont en effet quitté Milan après que l'attaquant français du Milan AC, âgé de 21 ans, a été transféré au Watford FC au Royaume-Uni, pour le même poste. Si pour l'heure, le couple n'a pas encore partagé de photos de sa nouvelle vie, la jumelle de Loïc n'a pas caché son enthousiasme. "#Welcome #London #Newlife", a-t-elle écrit en légende d'un cliché où il est inscrit "London".

Après ce nouveau déménagement, Émilie Fiorelli pourrait passer une nouvelle étape : les fiançailles. Lors d'une interview pour Sam Zirah, la Marseillaise n'a pas caché que le mariage était dans leurs projets : "On parle mariage. Je pense que je suis un peu à l'ancienne, c'est bien d'être en couple mais pour, nous c'est bien d'avoir un peu plus (...). Il faut un peu officialiser les choses. Ce n'est pas moi qui en ait parlé, c'est lui le premier (...). Il m'a demandé si je me voyais me marier avec lui plus tard."

Émilie avait également évoqué son déménagement à Milan pour profiter pleinement de son homme : "Je ne m'attendais pas à partir. Je n'étais jamais partie de chez moi. La relation à distance, ce n'était pas possible, et surtout avec lui. J'ai aimé dans ma vie mais pas comme avec lui. C'est quelque chose d'indescriptible (...). Quand je le regarde, j'ai parfois du mal à réaliser que c'est mon mec !"