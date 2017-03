Émilie Fiorelli mariée en secret à M'Baye Niang ? Elle sème le doute !

Émilie Fiorelli et M'Baye Niang se sont-ils mariés en secret ?

Mi-Février, la gagnante de Secret Story 9 laissait entendre que l'attaquant de Watford FC (au Royaume-Uni) l'avait demandée en mariage en légendant d'un "Yes" le cliché d'une bague Cartier. Un peu plus tôt, elle commentait un instantané d'eux en train de s'embrasser : "#Mr #Mrs @mbaye_niang11." Et voilà que, mardi 28 mars 2017, Émilie Fiorelli a relancé la rumeur !

En effet, la jumelle de Loïc Fiorelli a dévoilé sur Snapchat un cliché la montrant en train d'échanger un baiser avec le footballeur. "Mon mari", peut-on lire en commentaire. Sur Instagram, elle a également partagé une photo où l'on peut admirer deux bagues à son annulaire gauche : un solitaire en diamant et le fameux bijoux Cartier. De quoi confirmer leur mariage secret ? Affaire à suivre.

Lors d'une récente interview pour Sam Zirah, Émilie Fiorelli avait en tout cas confié que M'Baye et elle étaient prêts pour le mariage : "On parle mariage. Je pense que je suis un peu à l'ancienne, c'est bien d'être en couple mais pour nous, c'est bien d'avoir un peu plus (...). Il faut un peu officialiser les choses. Ce n'est pas moi qui en ai parlé, c'est lui le premier (...). Il m'a demandé si je me voyais me marier avec lui plus tard."