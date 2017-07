Émilie Nef Naf : En bikini et le corps mouillé, elle joue les sensuelles sirènes

Emilie Naf Naf est sublime et ne manque pas une occasion de le montrer. La gagnante de la saison 3 de Secret Story, qui est de nouveau en couple avec le footballeur Jérémy Ménez, est une femme sportive qui entretient son corps. Résultat, quand elle s'affiche en bikini, elle fait immédiatement grimper la température.

Mercredi 26 juillet, elle a par exemple enflammé Instagram en publiant une photo d'elle en bikini, sortant de la piscine. Un cliché qui mettait en valeur son corps – ses muscles étant contractés par l'action – et particulièrement sensuel puisqu'elle avait la peau mouillée. Difficile de croire que la jeune femme de 29 ans a donné naissance à deux enfants (dont le père est Jérémy Ménez), Maëlla (4 ans) et Menzo (2 ans).

Cette photo n'a pas été prise le 26 juillet mais quelques jours plus tôt. En effet, la bombe avait déjà pris la pose au même endroit, avec le même maillot, le 18 juillet. Et comme on peut le voir grâce à ses vidéos postées en live, Emilie Nef Naf est à présent en région parisienne.