Emilie Nef Naf très décolletée à Marrakech : Une maman stylée !

Emilie Nef Naf est physiquement au top.

Actuellement en vacances à Marrakech avec ses enfants Maëlla (5 ans et demi) et Menzo (3 ans et demi), fruits de ses amours passées avec le footballeur Jérémy Menez, la belle gagnante de Secret Story 3 (TF1) âgée de 30 ans enchaîne les publications sur son compte Instagram.

La dernière d'entre elles a été spécialement appréciée puisqu'on y voit Emilie Nef Naf en train de prendre la pose sur une terrasse ensoleillée, très décolletée dans sa robe fendue, caressant délicatement son visage avec une rose rouge. "Love is a language of feelings", a tweeté en anglais celle qui s'est séparée du basketteur Bruno Cerella il y a quelques semaines. "Y'a des gens, tu te rends compte plus tard qu'il fallait les éviter dès le départ", lui avait-elle même adressé dans une story Instagram. Des propos cash.

Aujourd'hui, Emilie Nef Naf est peut-être une maman célibataire, mais c'est une maman célibataire qui a beaucoup de style. D'ailleurs, ses abonnés ne s'y trompent pas et nombreux sont ceux à avoir salué sa dernière publication sexy. "Tu es resplendissante Emilie", "Quelle beauté, tu es sublime, je t'adore !", "Tu es parfaite, je t'aime", "Tu es toujours à tomber...", pouvait-on lire dans les réactions à sa publication marocaine.