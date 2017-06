Emily Ratajkowski : Canon en vacances, la bombe affole la toile

Les côtes méditerranéennes, les Caraïbes, Miami ou Hawaï : où les stars passeront-elles leurs vacances ? Emily Ratajkowski a fait son choix. Comme en 2016, la bombe a posé ses valises en Italie. Elle régale ses millions d'admirateurs grâce aux photos souvenirs de ce voyage...

Emily Ratajkowski mène un périple en Italie. Tout a commencé dans la ville de Todi, dans la province de Pérouse, lieu du tournage de Welcome Home, écrit par David Levinson et réalisé par George Ratliff. Emily partage l'affiche du film avec les acteurs Aaron Paul et Riccardo Scamarcio.

Ses scènes mises en boîte, l'actrice et mannequin de 26 ans est descendue dans le Sud de l'Italie. Elle a passé ces derniers jours à Positano, sur la côte amalfitaine. Le village constitue un décor idéal pour ses cartes postales publiées sur Instagram, où près de 14 millions d'abonnés l'admirent sous tous les angles.

En sous-vêtements ou en bikini, @emrata affole son compteur de like et de commentaires.