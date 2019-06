Eminem : Son père Bruce, qui l'a abandonné, est mort à 67 ans

Eminem (46 ans) a perdu son père Marshall Bruce Mathers Jr. selon le site TMZ.com. L'homme est décédé à 67 ans d'une crise cardiaque à son domicile de l'Indiana. Abandonné par son papa, Eminem avait plusieurs fois tenté de reprendre contact à l'adolescence. Malheureusement, ses courriers lui revenaient toujours avec la mention "retour à l'expéditeur". Bruce avait déménagé quelque temps après sa naissance pour aller s'installer en Californie, où il avait eu deux autres enfants, Michael et Sarah. Dans sa chanson Cleaning Out My Closet (2002), Eminem raconte qu'il pense que son père ne lui a même pas dit au revoir en partant.

L'Étranger

En 2001, Marshall Bruce Mathers Jr. avait adressé une lettre ouverte à son fils via le tabloïd News of the World. Le père s'excusait et accusait la mère d'Eminem, Debbie, de l'avoir éloigné de son fils. Il expliquait que sa mère lui avait donné une fausse adresse, d'où le fait qu'il n'ait jamais répondu à ses courriers. "Je jure devant Dieu que je n'ai pas reçu une seule lettre de toi. (...) Lorsqu'on a déménagé en Californie, ta maman n'avait aucune idée d'où j'étais donc comment aurait-elle pu te donner la bonne adresse ? Je la soupçonne de t'avoir raconté n'importe quoi, donc t'allais écrire la lettre et le bureau de poste te la renvoyait." Resté avec sa mère Debbie, Eminem a été victime de maltraitance. Une enfance sombre et traumatisante qui a été le thème de plusieurs morceaux célèbres du rappeur, dont My Name is (1999).

Plus loin, son papa précisait : "Je n'ai pas besoin, ni envie, de ton argent. Mais l'unique ambition qui me reste dans ma vie est de te prendre dans mes bras et te dire que je t'ai toujours aimé."

Mon père n'a aucune excuse !

Père d'Hailie Jade Mathers Scott (23 ans), qu'il a eue avec son amour de jeunesse Kim Scott, Eminem avait raconté en 2010 dans l'émission 60 Minutes d'Anderson Cooper qu'il ne pardonnerait jamais son père : "Je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas si j'ai envie de le voir. Il y a des gens qui me posent la question, mais je ne crois pas avoir envie de le rencontrer. Je ne comprends pas comment il a pu partir ainsi. Si mes enfants partaient à l'autre bout du monde, je les retrouverais. Aucun doute. Même sans argent, je ferais tout pour mes enfants. Mon père n'a aucune excuse !"

Pourtant, son père terminait sa lettre ouverte en disant : "Je pourrais aller n'importe où dans le monde pour te rencontrer. S'il-te-plaît, entre en contact avec moi."