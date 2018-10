Emma Bunton : Baby Spice se lance dans un nouveau défi improbable et gourmand

Chez les Spice Girls, il n'y a pas que Mel B (America's Got Talent) qui a su s'importer avec succès aux États-Unis pour faire de la télévision.

Selon les informations rapportées le 18 octobre 2018 par le Daily Mail, son amie et acolyte Emma Bunton vient en effet d'être engagée par le groupe ABC pour coanimer la saison 4 du programme The Great American Baking Show, concours amateur entièrement consacré à la pâtisserie dont la diffusion débutera très prochainement outre-Atlantique.

Baby Spice, 42 ans, présentera ainsi l'émission au côté de l'ex-footballeur et animateur Anthony Adams. Ce n'est pas la première fois que la jolie blonde se prête à un tel exercice. En 2017, Emma Bunton avait déjà été choisie par ABC pour être l'un des membres du jury de Boy Band, télé-crochet qui mettait en lumière les talents émergents de la scène musicale afin de former des boysband et girlsband. Rita Ora, Timbaland et Nick Carter venaient compléter le casting.

Sur Instagram, l'épouse de Jade Jones et maman de Tate (7 ans) et Beau (11 ans) n'a pas tardé à confirmer l'information du Daily Mail, révélant les premières photos de tournage. Gourmande et fan de pâtisserie, elle n'a pas hésité à décrire cette nouvelle opportunité comme étant le "job rêvé". Et à voir son sourire ravi, on la croit !