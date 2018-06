Emma Daumas (Star Academy) : Sa nouvelle vie, seize ans après...

Au début des années 2000, plusieurs programmes de télé-réalité ont vu le jour en France. Après Loft Story, la Star Academy a connu un succès fou. En 2002, lors de la deuxième saison du programme présenté à l'époque par Nikos Aliagas, Nolwenn Leroy était ressortie grande gagnante. Mais si la chanteuse a depuis fait carrière et s'est imposée sur la scène musicale, elle n'est pas la seule participante à avoir marqué les esprits !

En effet, ses camarades Georges-Alain, Houcine ou encore Emma Daumas se sont également fait un nom. Seize ans plus tard, la dernière poursuit ainsi son chemin. Depuis la Star Academy, la jolie blonde n'a en effet jamais laissé tomber la musique. Après son premier album intitulé Le Saut de l'ange, Emma Daumas a proposé à son public Effets secondaires en 2006, Le Chemin de la maison en 2008, ainsi que le livre-disque Les Larmes de crocodiles et autres fables en 2010. Après plus de cinq ans d'absence, elle avait fait son retour avec l'album Vivante en 2016.

En parallèle de sa carrière de chanteuse, l'interprète du titre Tu seras est à la tête de sa propre association culturelle, Les Enfants sauvages music, destinée à soutenir le développement de projets artistiques musicaux valorisant le Sud de la France. Un joli projet pour l'Avignonnaise qui enchaîne alors les événements. Le 19 mai 2018, elle organisait alors avec l'association une soirée baptisée Flower power avec concerts et animations au programme.

Enfin, côté vie privée, Emma Daumas était aux dernières nouvelles partagée entre la France et le Brésil, où elle puise son inspiration. Des allers-retours devenus sans doute moins simples à gérer depuis la naissance de sa fille Valentine, en février 2013.