Emma Stone et Andrew Garfield à nouveau en couple... et bientôt mariés ?

Cités parmi les couples préférés des internautes, Emma Stone et Andrew Garfield vivent une histoire d'amour pour le moins tumultueuse. Séparés après quatre ans de relation, les deux tourtereaux, dont l'idylle avait débuté sur le tournage de The Amazing Spider-Man, se seraient remis ensemble. Pourtant, lors des derniers Golden Globes – où Emma a reçu le prix de la meilleure actrice dans une comédie/musical sous les applaudissements nourris de son 'ex' – le duo ne s'est pas affiché ensemble.

Ce qui n'a pas empêché Andrew d'adresser quelques mots doux à sa belle. "Je l'adore et c'est pour toujours", avait confié le héros de Tu ne tueras point sur le tapis rouge de la cérémonie. Quelques jours plus tard, à Vanity Fair, il ne tarissait pas d'éloges sur la star de La La Land en évoquant sa relation avec elle : "On tient tellement l'un à l'autre, et c'est inné, c'est un truc un peu inconditionnel. Il y a tellement d'amour entre nous, et tellement de respect."

Citant des sources proches des deux comédiens, Radar Online affirme que l'imposante bague au doigt portée par la comédienne de 28 ans lors des Golden Globes 2017 laissait entendre que des fiançailles sont à l'ordre du jour. Bien que ce beau bijou ne signifie en vérité pas grand-chose – d'autant qu'il n'est pas apparu à d'autres événements tel que la première de La La Land à Paris – Radar l'assure : le couple parle à nouveau mariage.

Selon une source, "ils sont tranquillement revenus en couple depuis un moment maintenant, et ils ont même commencé à parler mariage". Cet ami croit également savoir que les deux amoureux comptent "nier toutes sortes de romance afin que l'attention demeure sur leurs carrières". Autant dire que les dires sont à prendre avec de grosses pincettes, d'autant que ces propos surgissent au beau milieu d'un incroyable buzz autour de La La Land (auréolé de 7 Golden Globes et grand favori des Oscars à venir) pour Emma Stone, et de la promo du film Silence dans lequel Andrew Garfield livre une superbe performance.