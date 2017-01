Ryan Gosling et Emma Stone à Paris : Simplement irrésistibles et heureux !

De City of Stars à la Ville lumière, il n'y a qu'un pas. Paris a accueilli ce 10 janvier l'avant-première de la comédie musicale qui vient de décrocher pas moins de 7 Golden Globes, un record : La La Land. Partout où il est dévoilé, le long métrage de Damien Chazelle provoque le même engouement et ce n'est pas près de s'arrêter. Les deux héros et heureux primés, Ryan Gosling et Emma Stone, sont venus accompagner le film. Ils ont répondu au micro de Purepeople, tout comme le talentueux cinéaste à qui l'on doit déjà Whiplash, qui parle français avec un accent absolument irrésistible.

L'importance de Paris dans le film, le lien avec The Artist, une autre comédie musicale qui a conquis le monde entier, l'effet "La La Land"... : Ryan, Emma et Damien réagissent à nos questions et savourent également l'enthousiasme des spectateurs vis-à-vis de cette oeuvre subtile, délicate et magique. Car s'ils ont travaillé des mois pour rendre inoubliable cette histoire d'amour entre un jazzman un tantinet arrogant et une actrice en devenir, ils n'avaient pas parié sur un tel accueil.



La La Land, c'est la rencontre entre l'hommage aux comédies musicales des années 1950 – d'Hollywood à Paris – et la modernité du monde actuel, ses doutes et ses espoirs. La couleur et le rythme habillent chaque plan de ce film qui se dévore avec des yeux de cinéphiles et une âme de rêveur. Le chemin est désormais tout tracé vers les Oscars, mais on sait que ce long métrage transcende les récompenses en touchant tous les publics, tous les pays.

L'amoureux d'Eva Mendes et sa partenaire, ravissante dans sa robe Chanel, poursuivent leur périple à travers le monde pour répandre un peu plus de magie...