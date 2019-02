Emma Watson prise en photo par "son pire ennemi"

Aujourd'hui, chacun a suivi son chemin sentimental. Tom Felton a eu une longue relation avec Jade Olivia, l'actrice qui interprète sa femme dans la seconde partie des Reliques de la mort. Ils ont rompu en 2016 et depuis, difficile de savoir si le jeune homme de 31 ans a retrouvé l'amour. De son côté, Emma Watson a été vue par le Daily Mail dans les bras de Brendan Wallace, alors qu'ils déjeunaient sur la terrasse d'un restaurant bon marché de Mexico. Si ce dernier n'est pas du tout un familier de la planète Hollywood, il n'en reste pas moins un homme de pouvoir. Brendan Wallace, jeune et séduisant trentenaire, est un double diplômé de Princeton et Stanford (où il a décroché un MBA en 2010), doublé d'un businessman actif et talentueux.

On n'en saura pas plus car, dans une interview au magazine Vanity Fair en février 2017, elle déclarait ainsi : "Je ne peux pas parler de mon petit ami dans une interview, et ensuite demander aux gens de ne pas me prendre en photo quand je suis en dehors de chez moi. On ne peut pas tout avoir."