Emma Watson en couple ? Découvrez qui est son nouveau séduisant chéri

Emma Watson aurait-elle retrouvé l'amour ? Un temps séparée de l'acteur Chord Overstreet, elle avait été photographiée en juin 2018 en flagrant délit de baisers langoureux avec l'acteur de Glee, un mois après l'annonce de leur rupture dans les médias. On en était resté là.

Le Daily Mail annonce aujourd'hui que l'ex-star d'Harry Potter est en couple avec un autre homme. Pour le prouver, le tabloïd britannique a publié des photos montrant très nettement Em' en train d'embrasser un bel homme répondant au nom de Brendan Wallace, alors qu'ils déjeunaient sur la terrasse d'un restaurant bon marché de Mexico.

Si l'homme n'est pas du tout un familier de la planète Hollywood, il n'en reste pas moins un homme de pouvoir. Brendan Wallace, jeune et séduisant trentenaire, est un double diplômé de Princeton et Stanford (où il a décroché un MBA en 2010), doublé d'un businessman actif et talentueux. Il a démarré sa carrière dans l'investissement bancaire en immobilier avec la célèbre Goldman Sachs. Très doué avec les chiffres, ce jeune natif de New York se lance dans l'investissement avec pas moins de 60 sociétés ou start-up financées. Il a notamment cofondé Cabify, le plus gros VTC d'Amérique latine, ainsi que Fifth Wall, une société chargée de connecter les propriétaires avec des entrepreneurs et des innovateurs.

Mais ne comptez pas sur Emma Watson pour afficher sa relation de manière publique et officielle. La belle de 28 ans a toujours cultivé la discrétion sur sa vie amoureuse et ce depuis de longues années. Dans une interview au magazine Vanity Fair en février 2017, elle déclarait ainsi : "Je ne peux pas parler de mon petit ami dans une interview, et ensuite demander aux gens de ne pas me prendre en photo quand je suis en dehors de chez moi. On ne peut pas tout avoir."