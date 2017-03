Emma Watson : Libre de ne plus faire de selfies et de poser presque seins nus

En incarnant l'une des héroïnes les plus populaires de la fiction littéraire contemporaine – Hermione dans Harry Potter –, Emma Watson a été propulsée star à un très jeune âge. Un statut qui comporte bien des avantages, mais aussi des inconvénients, comme la difficulté de gérer sa vie privée. À 26 ans, la tête sur les épaules, elle fait preuve d'une grande maturité et, parallèlement, utilise sa célébrité pour braquer les projecteurs sur des causes qui lui tiennent à coeur comme les droits des femmes. Posant en couverture de Vanity Fair, la sublime actrice qu'on retrouve bientôt dans La Belle et la Bête (en salles le 22 mars) s'explique sur les choix de vie qu'elle a faits, à commencer par celui de ne plus faire de selfies avec ses fans.

Interrogée sur la façon dont elle gère sa vie privée dans Vanity Fair, Emma Watson explique : "Je veux être logique : je ne peux pas parler de mon petit ami en interview et m'attendre à ce que les gens et les paparazzi ne prennent pas de photos devant chez moi. Cela ne marche pas comme ça. (...) J'ai remarqué qu'à Hollywood, les gens avec qui vous sortez se retrouvent liés à la promo et à tout le battage médiatique qu'il y a autour. Je n'aimerais pas que mon copain se retrouve au centre du show." Aux dernières nouvelles, elle serait en couple avec William "Mack" Knight, un directeur technique de 36 ans.

Et pour rester libre dans son quotidien, elle a décidé de ne plus faire de selfie avec ses fans : "Si quelqu'un prend une photo de moi et la publie, il me géolocalise à dix mètres près dans la seconde. Tout le monde peut voir ce que je porte et avec qui je suis. Je ne veux plus donner ces informations." Ce qui ne l'empêche pas de prendre le temps de discuter avec ceux qui le souhaitent : "Je m'arrêterai et répondrai à chacune des questions sur Harry Potter que vous me poserez, mais je ne ferai pas de selfie. Je dois faire attention à bien choisir les moments où je vais interagir avec les gens."

Femme libre de ses actes, Emma Watson n'a pas hésité à poser seins presque nus dans le shooting pour Vanity Fair. Dans une tenue Burberry et photographiée par Tim Walker, elle pose de façon très sensuelle, dévoilant juste ce qu'elle veut de son corps.