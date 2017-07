Emmanuel et Brigitte Macron : Dîner presque secret avec le couple Sarkozy

Le 5 juillet dernier, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy se sont retrouvés aux Invalides pour la cérémonie en hommage à Simone Veil décédée le 30 juin à l'âge de 89 ans. Tout le monde le sait puisque l'émouvant rassemblement a été couvert par de multiples caméras et photographes. Ce qui était, en revanche, jusque là resté secret, c'est que l'actuel président de la République et l'ancien chef de l'Etat ont passé la soirée de ce même 5 juillet ensemble, accompagnés par leurs épouses comme le rapporte Le Figaro.

Anciens locataires du palais de l'Elysée, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni-Sarkozy ont fait leur retour dans ce lieu qui leur est si familier. Le couple a partagé un dîner avec Emmanuel et Brigitte Macron à l'abri des regards. Contactée par Le Figaro, l'équipe de communication d'Emmanuel Macron ne dément pas l'information. "C'est un dîner privé qui s'inscrit dans une série de rencontres que le chef de l'État compte avoir avec ses prédécesseurs. Il souhaite les rencontrer dans un format informel", a-t-il indiqué au quotidien. François Hollande, qui a quitté le palais de l'Elysée il y a tout juste deux mois, devrait également être invité par son successeur. Sa compagne Julie Gayet l'accompagnera-t-elle ? Rien n'est précisé à ce sujet. "Mais on ne sait pas quand... et on ne le saura pas, car le rendez-vous n'a pas vocation à être inscrit à l'agenda", a simplement ajouté un conseiller.

Après s'être retrouvés à la cérémonie en hommage à Simone Veil mais aussi à la finale de la coupe de France de football entre le PSG et Angers le 27 mai dernier au Stade de France (ils partagent la même passion du sport), Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy seront de nouveau côte-à-côte le 14 juillet, pour le premier anniversaire des attentats de Nice.