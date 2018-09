Emmanuel Macron croise Lenny Kravitz (très à l'aise) au concert de U2

Soirée rock pour Brigitte et Emmanuel Macron le jeudi 13 septembre 2018. Après une journée bien remplie et très positive entre la présentation de son plan pauvreté au musée de l'Homme à Paris et sa visite très forte à Josette Audin à Bagnolet, veuve de Maurice Audin (disparu en 1957 en Algérie, décédé sous la torture) à qui il a demandé "pardon" au nom de la France, Emmanuel Macron a passé la soirée à l'AccorHotels Arena. U2 y donnait le dernier de ses quatre concerts dans le cadre de la tournée Experience + Innocence Tour.

Accompagné de son épouse Brigitte Macron (en jean et veste en cuir posée sur les épaules), le président de la République est resté très discret durant le concert. Mais c'était sans compter sur sa rencontre improbable avec un certain Lenny Kravitz.