Emmanuel Macron se la joue Tom Cruise en mode "Top Gun"

Non, Emmanuel Macron ne postule pas pour un rôle aux côtés de Tom Cruise et Val Kilmer dans Top Gun 2 ! Quoique, le nouveau président de la République pourrait très bien s'en sortir. C'est en tout cas ce qu'il a prouvé dans le costume d'un aviateur qui rappelle étrangement le Maverick campé par l'iconique star hollywoodienne. Les Ray-Ban en moins.

La scène se déroule à Istres, ce jeudi 20 juillet 2017. Emmanuel Macron est en visite officielle dans la base aérienne 125 sur fond de polémique avec le secteur des armées. Et, à l'instar de sa visite dans le sous-marin Le Terrible le 4 juillet dernier, le chef d'État a cette fois-ci enfilé une tenue bien éloignée de son costume classique et pris la pose avec le nouveau chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, et l'amiral Bernard Rogel. Une image qui a amusé quelques observateurs, dont le site Brut, qui s'est fendu de ce montage :