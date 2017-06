Emmanuelle Boidron : Pétanque en petite robe, avec l'expert Philippe Candeloro

Tenues légères, casquettes et crème solaire étaient de rigueur jeudi 22 juin pour le concours Pétanque des stars organisé à quelques pas de la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. De nombreuses personnalités se sont ainsi retrouvées dans les jardins du Pavillon Gabriel dans une ambiance caniculaire et conviviale au son du fameux "tu tires ou tu pointes ?".

Face à la chaleur régnant sur la capitale, Emmanuelle Boidron avait opté pour une petite robe orangée à fines bretelles nouées dans le cou signée Lacoste. Un look casual pour l'actrice de 38 ans révélée dans la série policière Commissaire Navarro. Si la comédienne de la pièce Bonjour ivresse n'a pas excellé sur les terrains de pétanque improvisés, elle a malgré tout partagé un moment de détente sympathique avec de joyeux partenaires de jeu : l'ancien patineur Philippe Candeloro, sorti grand gagnant du tournoi de stars, ex-aequo avec le comédien Jean-Pierre Castaldi. Le concours des stars a attiré de nombreux autres participants : l'animateur des Z'amours, et grand adepte de pétanque, Tex, l'ancien professeur d'expression scénique de Star Academy Oscar Sisto, qui donne toujours des cours de théâtre à Paris, les comédiennes Katia Tchenko, Fiona Gélin et Sylvie Malys.

L'opération était organisée par la Fédération internationale du tourisme en partenariat avec youngtea, une entreprise chinoise spécialisée dans l'exportation de thé comme le précise Le Parisien. Jeanne d'Hauteserre, la maire (LR) du 8e arrondissement de Paris, souhaite que ce tournoi devienne un rendez-vous annuel.

Une fois le tournoi achevé, tous les participants ont été conviés à une soirée de gala au restaurant César Palace, à laquelle d'autres personnalités se sont rendues. L'ancien candidat de Star Academy Michal y a été aperçu, follement amoureux de son fiancé. Le couple a prévu de se marier très prochainement. Le victorieux Philippe Candeloro y a retrouvé sa femme, la ravissante Olivia Darmon.