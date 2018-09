Emmanuelle Devos et la mort de sa soeur : "D'abord muette" et "sidérée"

Comme d'autres avant elle, Emmanuelle Devos a accepté de sonder son âme pour Psychologies, confiant d'ailleurs avoir déjà suivi une psychanalyse pendant trois ans. L'actrice de 54 ans a sans doute puisé dans cette expérience pour mieux appréhender la mort de sa soeur, emportée à 33 ans par un cancer.

"On était radicalement différentes, d'ailleurs on se disputait tout le temps ! C'était une fille très dégourdie, vive, tournée vers les autres. Elle était pour moi très stimulante : elle a été mon moteur et mon garde-fou. Elle seule savait me sortir de mes livres", a-t-elle confié. Emmanuel Devos n'avait que 30 ans lorsque sa soeur Valentine est morte en 1995.

La star a ensuite évoqué la manière dont elle a géré cette perte. "Elle m'a d'abord rendue muette : pas de mots, pas de cris... Pendant longtemps, on n'a rien pu savoir de ce qui se passait en moi. J'étais sidérée. Puis je me suis mise à vivre pour deux. J'ai senti, y compris physiquement, qu'il fallait que je la porte en moi. J'ai absorbé son courage, je suis devenue plus droite, plus franche. La timidité, c'est bien gentil, mais vient un moment où il faut y aller. Dans Babylone, Yasmina Reza écrit : 'Faire la gueule à 20 ans, c'est sexy, à 60 ans, c'est chiant.' J'adore cette phrase. Je boudais beaucoup enfant, mais vous m'imaginez bouder à plus de 50 ans ? Ce n'est pas tolérable !", a-t-elle ajouté.

Emmanuelle Devos est à l'affiche d'Amin, réalisé par Philippe Faucon, dès le 3 octobre 2018.

L'interview intégrale est à retrouver dans Psychologies, en kiosques le 20 septembre 2018.