Emmanuelle Devos : Son déchirant hommage à sa "Valentine" décédée

Elle est la femme qui a le plus compté dans la vie d'Emmanuelle Devos. Le 14 février, alors que les couples étaient à la fête et que l'on célébrait l'amour, l'actrice de 53 ans avait en tête sa Valentine : sa soeur.

"Elle a été emportée par un cancer, à l'âge de 33 ans en 1995", racontait en 2013 l'actrice césarisée pour Sur mes lèvres. Et dix-sept ans après cette disparition, Emmanuelle Devos éprouve toujours un manque profond. Sur Instagram, elle a donc rendu un hommage bouleversant à sa soeur adorée. "Tu me manques", écrit-elle, en trois langues différentes, en légende d'une photo où l'on peut admirer le beau visage de soeur.

"Sa mort a été dévastatrice, j'ai subi une déflagration épouvantable, confiait-elle au magazine Styles. Son absence est un gouffre, une béance que j'essaie de combler avec mes amies filles. Depuis sa disparition, je vis pour deux." Une douleur encore vive pour l'actrice qui lâchait sans hésitation : "Plus le temps passe, plus elle me manque."