EnjoyPhoenix accusée de sexisme : La youtubeuse dézingue un hater !

Depuis quelques mois, Marie Lopez (EnjoyPhoenix sur les réseaux) a décidé de réorienter son image en ligne. Fini les unboxing de cadeaux luxueux et les voyages incessants par avion, la youtubeuse de 24 ans a décidé d'adopter un comportement plus en adéquation avec ses opinions sur l'écologie.

C'est dans ce contexte que, le 13 mars 2019, EnjoyPhoenix proposait à ses millions d'abonnés de découvrir comment réaliser à la maison ses propres produits ménagers tout en respectant l'environnement... Si sa démarche se voulait positive (220 000 vues ont été comptabilisées !), un internaute a quand même trouvé le moyen de dire à la jeune femme qu'elle prônait... le sexisme !

Agacée par ce hater, EnjoyPhoenix a réagi dans un vlog qu'elle vient de publier : "J'ai reçu un commentaire, et je voulais vous en parler parce que je trouve ça vraiment limite, de quelqu'un qui me disait que c'était hyper anti-féministe de faire ça, que ça remettait les femmes dans leurs conditions de femmes au foyer. Ça me fait ultra rigoler quand j'entends ça. C'est pas parce que je fais une vidéo sur des recettes de produits ménagers que forcément je prône l'inégalité hommes-femmes et le fait que ce soit les femmes qui doivent faire la cuisine et faire à manger." Et la jeune femme très influente de poursuivre : "A un moment, les gars, quand t'es comme moi et que t'habites toute seule chez toi, le ménage c'est pas ton homme qui va le faire parce que t'en as pas en fait. Faut arrêter les conneries 5 minutes, je trouve ça abusé de toujours prendre les choses au pied de la lettre. Je trouve ça vraiment con, ça m'énerve."

Ah, ces haters...