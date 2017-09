EnjoyPhoenix – Boulimie, anorexie et dépression : "Je devenais malade..."

EnjoyPhoenix, Marie Lopez de son vrai nom, a des choses à dire.

Samedi 16 septembre 2017, la youtubeuse la plus célèbre de France a décidé de briser le silence qu'elle s'était imposé jusque-là et a parlé sans tabou d'anorexie, de poids et des critiques des internautes qui ponctuent encore aujourd'hui son quotidien.

Elle l'assume dans sa dernière vidéo en date, ce sont les commentaires désobligeants des internautes puis l'officialisation de sa participation à Danse avec les stars 6 en 2015 sur TF1 qui l'ont poussée à douter de son apparence physique. La jolie blonde d'aujourd'hui 22 ans a alors multiplié les séances de sport et a drastiquement contrôlé son alimentation afin de paraître irréprochable pour le shooting photo de l'émission artistique.

"J'étais stressée comme pas possible. Je me suis dit que j'allais être grosse dans mes robes, que la télé ça grossissait. J'avais pas peur qu'on se foute de moi parce que je ne sais pas danser, mais j'avais peur qu'on se foute de moi parce que j'étais grosse", s'est-elle rappelée. Et de poursuivre : "Pendant trois mois, j'ai fait la plus grosse connerie de toute ma vie : 1h30 à 2h de sport par jour, je ne mangeais rien (...) j'étais complètement obnubilée par mon image. (...) Dans ma tête, je pensais que j'étais obèse alors qu'en vérité, sans m'en rendre compte, je devenais malade."

En définitive, entre les premières critiques sur YouTube et la fin de Danse avec les stars, ce sont 15 à 16 kilos qu'EnjoyPhoenix à égarés à cause de son obsession. Et si aujourd'hui elle a repris du poids après "une dépression" et "une anorexie)boulimie" qui ont suivi la compétition (durant un an tout de même !), elle aimerait que les gens cessent de juger les autres à cause de leur apparence. "Je trouve ça dégueulasse le fait que tout le monde juge sur le poids et sur l'apparence. C'est tellement bas, facile, méchant et dur. On n'a pas le droit de faire ça, c'est dégueulasse", a-t-elle conclu.

Espérons que son joli message soit entendu...