EnjoyPhoenix : Découvrez la signification de ses quatre tatouages !

Depuis quelques années, EnjoyPhoenix s'impose comme une référence sur les réseaux sociaux. Avec les 2 900 000 d'abonnés sur sa chaîne YouTube et les 4 000 000 de fans sur son compte Insta­gram, Marie Lopez enchaîne les projets professionnels mais n'oublie certainement pas ses admirateurs...

Alors qu'il lui réclament des explications sur la signification de ses tatouages, la belle blonde a finalement décidé de répondre à ses abonnés. En effet, dans une vidéo publiée ce samedi 2 septembre 2017, EnjoyPhoenix – qu'on a notamment pu voir dans Fort Boyard sur France 2 – s'exprime pour la toute première fois sur le sujet.

Le premier, une plume avec le prénom "Phoenix" inscrit à côté : "Je rêvais de me faire tatouer depuis mes 12 ans. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait mon premier tatouage sur la côte."

Le deuxième, un petit coeur sur la cheville, elle l'a fait sur un coup de tête : "J'étais en vacances à Miko­nos, et j'avais envie de me faire tatouer parce que j'avais adoré la douleur que j'avais eue sur mon premier tatouage (...) et pour moi, l'amour dans la vie, c'est le plus impor­tant. C'est ce qui nous guide tous."

Pour son troisième tatouage, Marie Lopez a décidé de faire écrire "You have to be brave enough to see it" sur son bras gauche. Une citation qu'on a notamment pu entendre dans le dessin animé Rebelle de Disney.

Quant au quatrième et dernier tatouage, il représente une constel­la­tion de son signe du zodiaque, en hommage à sa soeur.