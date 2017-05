EnjoyPhoenix émue aux larmes : "J'ai l'impression de vous avoir menti..."

EnjoyPhoenix, de son vrai nom Marie Lopez, était déjà connue sur Youtube avant sa participation à Danse avec les stars. Toutefois, après son passage dans l'émission de TF1, la jeune femme a fait un bond en avant niveau notoriété. Et ses fans l'ont ressenti.

Via une nouvelle vidéo Youtube postée vendredi 19 mai 2017, EnjoyPhoenix a souhaité s'exprimer à coeur ouvert. "La vérité, c'est que depuis un an je ne prends plus autant de plaisir qu'avant à faire les vidéos que je fais", a-t-elle lancé avec émotion.

La jolie blonde a par la suite expliqué avoir eu du mal à s'adapter aux "changements de Youtube". "Les vidéos que je fais depuis un an ne me ressemblent pas, et ne ressemblent pas à qui je suis dans la vraie vie, a-t-elle confié. Je pensais vraiment qu'en essayant de changer mes vidéos, et en essayant de me calquer un peu plus sur le moule que les gens avaient envie de voir ça allait vous plaire. Et je pensais vraiment que ma communauté allait me suivre, et en fait pas du tout."

Et de poursuivre : "Mon état d'esprit général depuis un an, c'est cette impression de vous mentir, cette impression d'avoir toujours un sourire et une façade devant la caméra et finalement ne pas faire des choses qui me plaisent."

Dans la foulée, EnjoyPhoenix a confessé avoir changé depuis sa participation à l'émission de danse de TF1 : "Je dirai que la dégringolade a eu lieu depuis Danse avec les stars, qui m'a propulsée dans un milieu qui m'était complètement étranger."

"A chaque fois que je voyais mon visage ou mon nom apparaître dans un magazine, sur un site people, ça me rendait absolument malade. Je n'en dormais pas de la nuit et ce n'était pas du tout ce que je voulais en participant à Danse avec les stars", a alors ajouté EnjoyPhoenix, dont la rupture amoureuse avec le Youtubeur WaRTek a été médiatisée à l'époque.

En bref, aujourd'hui, la jeune Youtubeuse semble décidée à redevenir elle-même et plus cette fille "toujours souriante, parfaite, sans défaut, sans problème alors qu'en fait ce n'est pas vrai". "La Marie d'avant Danse avec les stars me manque beaucoup", a-t-elle conclu.