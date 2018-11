EnjoyPhoenix : Son ex Florian est (déjà) en couple !

Alors qu'EnjoyPhoenix et son ex-amoureux Florian Allister filaient le parfait amour, l'été dernier, la youtubeuse a fait une grande annonce. Via un vlog publiée sur sa chaîne, Marie Lopez de son vrai nom révélait le 18 août 2018 s'être séparée de son chéri. Trois mois plus tard, le jeune youtubeur révèle avoir retrouvé l'amour...

C'est sur Instagram que Florian Allister a annoncé la nouvelle. En story, alors qu'il répondait aux questions d'internautes, il a alors confié ne plus être un coeur à prendre depuis sa rupture avec la jolie blonde. "Quelqu'un dans ta vie ?", lui a alors demandé un fan. Et Florian Allister de répondre : "Comme vous êtes beaucoup à me poser cette question, je vais y répondre. Oui, j'ai quelqu'un depuis très peu de temps, voilà." Bien qu'il ait révélé être de nouveau en couple, celui qui partageait la vie d'EnjoyPhoenix refuse d'en dire plus pour l'instant.

Rappelons qu'au moment de la rupture, le couple avait indiqué être restés en bons termes. "On s'est séparé comme deux adultes, c'était un consentement mutuel. On s'est rendu compte tous les deux que ça ne pouvait pas coller", indiquait alors la jeune femme. De son côté, Florian Allister avait publié sur Instagram un message dans lequel il précisait que "Marie restera une personne qui compte beaucoup" pour lui malgré le fait que leurs chemins se séparent. "Sachez que nous n'avons aucune haine l'un envers l'autre", avait-il également précisé.

Reste à savoir si, de son côté, EnjoyPhoenix a elle aussi retrouvé l'amour. Pour l'heure, la jeune femme n'a fait aucune annonce officielle ni répondu aux questions sur le sujet...