EnjoyPhoenix célibataire ? Elle répond

C'est une triste nouvelle annoncée par EnjoyPhoenix (Marie Lopez) samedi 18 août 2018 à travers un nouveau vlog sur sa chaîne Youtube. La star du web s'est enfin épanchée sur sa situation amoureuse après avoir laissé planer le doute ces derniers mois. En effet, en couple depuis près d'un an avec Florian Allister, Youtubeur lui aussi spécialisé dans le gaming, ce dernier n'apparaissait plus dans le quotidien de la jolie blonde. Il n'en fallait pas plus pour que les Enjoyers se posent des questions.

EnjoyPhoenix a donc mis fin au suspense en dévoilant une nouvelle vidéo dans laquelle elle annonce sa rupture avec Florian. "Je sais très bien que vous n'êtes pas dupes [...] donc vous avez forcément remarqué que Florian ne faisait plus partie de ma vie. Effectivement nous nous sommes séparés avec Florian il y a quelques mois maintenant. C'était mon souhait de le garder pour moi encore un petit peu parce que je n'avais pas forcément envie de vous en parler tout de suite [...] J'avais envie de prendre le temps de digérer un peu la chose."

Celle qui a remporté Le Meilleur Pâtissier Célébrités 3 (M6) a étendu ses confidences jusqu'à assurer qu'il n'y avait aucune rancune entre les deux ex et que la rupture s'était déroulée sans heurt : "On s'est séparé comme deux adultes, c'était un consentement mutuel. On s'est rendu compte tous les deux que ça ne pouvait plus coller."

De son côté, Florian a également posté un message sur Instagram, peu de temps après la sortie de la vidéo de son ancienne chérie. "Sachez que nous n'avons aucune haine l'un envers l'autre. Marie restera une personne qui compte beaucoup pour moi mais nos chemins se séparent. Comme on dit c'est la vie. Je lui souhaite le meilleur car c'est une personne qui le mérite ! Je ne la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle m'a apporté, fait découvrir ou même fait rencontrer car de belles amitiés se sont créées ! Mais maintenant il faut savoir tourner la page et aller de l'avant !", peut-on lire.