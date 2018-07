EnjoyPhoenix : Excédé des questions sur son couple, son petit ami s'agace

Depuis plus d'un an, EnjoyPhoenix file le parfait amour avec son petit ami, Florian Allister, également connu sous le pseudo de Rookiz. Un youtubeur lui aussi, spécialisé dans le gaming et les vlogs. Encore peu populaire, Florian a tout de même vu sa notoriété exploser depuis qu'il a confirmé sa relation avec Marie Lopez.

Si les Enjoyers ont rapidement validé cette nouvelle relation, ils recherchent constamment la moindre miette à se mettre sous la dent. Cette habitude a tendance à agacer Florian qui n'a pas hésité à pousser un coup de gueule sur Instagram : "Les potes, vous pourriez arrêter de me poser des questions sur Marie et moi ? J'en reçois 100 par jour. Si vous deviez savoir un truc , vous le sauriez alors please stop. Mon Instagram réside dans cette question. C'est fatiguant à la longue."

De son côté, EnjoyPhoenix n'est pas étrangère à cette situation. Avant de tomber sous le charme de Florian, la youtubeuse était en couple avec Anil Branca, alias Wartek, et a longtemps subi les critiques sur son couple que les internautes ne manquaient pas de lui faire. Depuis, elle ne souhaite plus surexposer ses relations amoureuses et fait profil bas.