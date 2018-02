EnjoyPhoenix amoureuse de Florian : "Je suis heureuse..."

En mars 2017, EnjoyPhoenix (Marie Lopez de son vrai nom) officialisait sa nouvelle idylle avec l'influenceur Florian Allister. Depuis, il faut bien l'avouer, les amoureux se montrent plutôt discrets.

A l'occasion de sa participation à la nouvelle édition "célébrités" du Meilleur pâtissier sur M6, la plus célèbre des youtubeuses françaises a accepté de parler de ses amours lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Star. "J'ai officialisé, mais je n'ai pas voulu l'exposer autant que j'ai pu le faire avant. Je ne veux pas que les gens s'immiscent dans ma vie. Mais je peux vous dire qu'avec lui je suis heureuse !", a-t-elle assuré sans trop vouloir entrer dans les détails.

Aussi, en ce qui concerne sa nouvelle médiatisation dans un concours télé – ce qui avait porté préjudice à sa précédente relation avec Wartek –, EnjoyPhoenix a commenté : "Le Meilleur pâtissier, c'est plus calme que Danse avec les stars. C'est moins de pression car c'est très bienveillant. La pâtisserie, c'est plus enfantin qu'une compétition de danse, mais je garde un très bon souvenir des deux émissions."

Si les amoureux sont plutôt discrets, ça ne les empêche pas d'assumer leur amour publiquement de temps à autre. Le 18 décembre dernier, EnjoyPhoenix dévoilait par exemple une tendre photo avec sa moitié. Sur Instagram, on les voyait ainsi prendre la pose bras dessus bras dessous et de dos. "With love", précisait la youtubeuse en légende.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, en kiosque le 19 février 2018.

EnjoyPhoenix dans Le Meilleur pâtissier, c'est à partir du 19 février 2018 sur M6 !