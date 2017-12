EnjoyPhoenix in love : Rare apparition avec son amoureux Florian

"Vous êtes tellement beaux", "Vous respirez le bonheur et l'amour sincère, magnifique couple", "Cette photo est magique", "Vous êtes trop mignons, je vous souhaite une belle histoire pour encore de longues années", peut-on lire. De son côté, Florian Allister a également réagi en commentaire : "Oh mon petit coeur :) je t'aime très fort !"

Pour rappel, après avoir officialisé son couple, EnjoyPhoenix avait confié les raisons de sa discrétion. "Je vous ai présenté mon copain sur les réseaux sociaux mais j'avais un peu peur de le faire... Ça a été très long avant que je me décide parce que, les fois précédentes, j'avais trop donné !, indiquait-elle dans une vidéo publiée sur YouTube en juin dernier. J'ai envie d'y aller tranquillement ! Qu'on m'attaque moi, c'est une chose. Mais qu'on attaque les gens que j'aime, ce n'est pas possible ! Il est toujours étudiant et je ne veux pas que ça le pénalise."