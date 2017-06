EnjoyPhoenix et son petit ami Florian : La belle regrette...

Après sa relation en dents de scie avec Anil aka Wartek, EnjoyPhoenix a décidé de prendre le taureau par les cornes en ce qui concerne sa vie privée. Exit la surmédiatisation, désormais la belle Marie Lopez fait profil bas afin de protéger son actuel boyfriend, Florian Allister.

Avant de rencontrer celui qu'elle aime, la youtubeuse a longtemps souffert du regard des autres et des critiques sur son couple que les internautes ne manquaient pas de lui faire sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour cela que la jeune femme a souhaité s'expliquer sur son rétropédalage dans une vidéo qu'elle a publiée vendredi 23 juin sur la plateforme : "Je vous ai présenté mon copain sur les réseaux sociaux mais j'avais un peu peur de faire ça... ça a été très long avant de se décider de le dire parce que les fois précédentes, j'avais trop donné !"

Mais ce n'est pas tout. La belle blonde souhaite protéger son couple et son petit ami encore étudiant : "Concernant les questions d'éventuels tags boyfriend ou des vlogs avec lui, la réponse est : je ne sais pas ! J'ai envie d'y aller tranquillement ! Qu'on m'attaque moi, c'est une chose mais qu'on attaque les gens que j'aime, ce n'est pas possible ! Il est toujours étudiant et je ne veux pas que ça le pénalise."

Marie Lopez a donc appris de ses erreurs du passé. Dorénavant, ce sera discrétion et prudence maximale pour celle qui a participé à la sixième saison de Danse avec les stars.