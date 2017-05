EnjoyPhoenix : Peau, cuisses, yeux... Ses 5 plus gros complexes !

En février dernier, EnjoyPhoenix, de son vrai nom Marie Lopez, révélait avoir une "baisse de moral et de motivation". Plus encore, la jolie blonde avait confié manquer de confiance en elle. En bref, EnjoyPhoenix était "mal dans [son] corps et dans [sa] peau". Dans une nouvelle vidéo postée le 26 mai 2017, l'ex-candidate de Danse avec les stars s'est mise à nu, dévoilant ainsi ses cinq plus gros complexes physiques.

Tout d'abord, la jolie blonde a avoué ne pas supporter ses joues : "Certains ne vont pas comprendre pourquoi mais je les trouve beaucoup trop grosses, j'ai l'impression que j'ai des joues de hamster."

Et de poursuivre sur ses cuisses : "Je ne peux rien y faire... J'ai hérité de la génétique de mon papa." "Je ne suis pas très grande et j'ai tendance à être naturellement musclée, comme dans le dos", a-t-elle expliqué. Lorsqu'elle était enfant, elle refusait d'ailleurs de se mettre en short.

Plus encore, EnjoyPhoenix n'aime pas ses cheveux. Car, comme elle l'a elle-même révélé, elle porte régulièrement des extensions à clip. "J'ai du mal à sortir de la maison sans", a-t-elle avoué.

La youtubeuse a ensuite dévoilé son quatrième complexe physique : ses yeux ! "Ce n'est pas la couleur mais la forme que je n'aime pas", a-t-elle précisé. En fait, EnjoyPhoenix explique avoir "une paupière qui est plus petite que l'autre". "Je ne peux rien y faire", a-t-elle désespérément confié, assurant qu'elle ne passerait sur le billard pour rien au monde.

Enfin, la jolie blonde qui file le parfait amour avec son chéri Florian a évoqué ses problèmes de peau. "Malheureusement, depuis cinq ans, je suis sujette à de l'acné, a-t-elle lancé. J'ai essayé beaucoup de choses mais ça n'a pas fonctionné et je désespère un peu."

Pour rappel, EnjoyPhoenix avait dépassé son complexe en se dévoilant sans une once de maquillage, totalement au naturel dans une vidéo.

Mais si elle a accepté de dévoiler ce qu'elle considère comme ses plus gros défauts physiques, c'est aussi et surtout pour encourager ses fans à s'accepter telles qu'elles sont. "La beauté est subjective, a-t-elle déclaré. Personne n'est parfait." Un joli message !