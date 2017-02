EnjoyPhoenix sans maquillage : Son avant/après très impressionnant !

EnjoyPhoenix n'a pas froid aux yeux ! La youtubeuse de 21 ans vient de publier une vidéo sur sa chaîne dans laquelle elle apparaît totalement naturelle.

Marie Lopez de son vrai nom a en effet osé dévoiler ses cernes, son teint pâle et ses boutons ! Un geste que peu de blogueuses et influences auraient osé commettre. EnjoyPhoenix est ainsi apparue face à la caméra afin de donner une leçon de maquillage à ses followers. Sur un côté de son visage, elle a réalisé un maquillage très abouti et sur l'autre un make-up plus naturel. Une vidéo intitulée Real Life VS. Instagram Makeup !

Et le résultat est bluffant. La jeune femme qui a participé à Danse avec les stars a totalement réussi à camoufler ses imperfections. Outre cette belle leçon de mise en beauté, le fait qu'EnjoyPhoenix ait osé se montrer 100% naturelle face à la caméra a été très apprécié par ses fans qui ont été plus de 500 000 à visionner la vidéo.

Dans une autre publication mise en ligne quelques jours plus tôt et intitulée Kylie Jenner à tout prix, la blonde avait expliqué que les complexes que peuvent créer les médias l'avaient déprimée. Elle a notamment parlé de la famille Kardashian dont les filles, refaites, sont des idoles pour beaucoup de jeunes et source de complexes chez eux.

En assumant de se montrer sans maquillage, EnjoyPhoenix prouve qu'elle va mieux !