Énora Malagré "émue" : Son nouveau projet qui la rend "fière"

Depuis qu'elle a quitté Touche pas à mon poste (C8) en 2017, Énora Malagré fourmille de projets. En plus d'avoir créé son site féminin engagé WTF (Women Trend Family) avec son amie Justine Fraioli, la belle blonde de 38 ans a tourné une émission pour la chaîne Elle Girl TV baptisée My First Fashion Week et qui sera diffusée le 13 octobre 2018. Ce n'est pas tout, elle officiera également sur France 2 comme l'a révélé Le Parisien du 2 octobre.

La jeune femme sera en effet chroniqueuse de l'émission de Stéphane Bern Bons Baisers d'Europe. L'animateur de 54 ans fera découvrir le Vieux Continent aux téléspectateurs. Un projet que l'ancienne employée de C8 a hâte de commencer. "Quelle rentrée !!! Je suis émue et fière de vous annoncer que je reprends le chemin de la tv au côté du merveilleux Stéphane Bern !! 'Bon baisers d'Europe', c'est sa nouvelle émission, sur France 2. Mon bro, le génial Abdel Alaoui et la divine Julia Molkhou et moi-même l'accompagnerons dans ce projet dément ! Nous avons tellement hâte ! Ça démarre à la fin du mois les amis !", a-t-elle écrit sur Instagram.