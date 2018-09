Enora Malagré sollicitée pour la télé : pourquoi elle a "dit non à tout"

C'est en mai 2017 qu'Enora Malagré a annoncé son souhait de quitter Touche pas à mon poste (C8). Un choc pour les téléspectateurs, qui aimaient suivre ses interventions dans l'émission animée par Cyril Hanouna. Depuis, la belle blonde de 38 ans se fait discrète à la télévision. Elle a préféré évoluer sur le Web en lançant avec son amie Justine Fraioli (38 ans) le site féminin et engagé WTF (Women Trend Family).

Elle n'exclut toutefois pas un retour à la télévision. Quand Cyril Hanouna (43 ans) lui a proposé d'être chroniqueuse dans sa nouvelle émission Balance ton post (dont le lancement est prévu le 21 septembre), Enora Malagré a donc considéré son offre, comme elle l'a expliqué à nos confrères de Télé Loisirs : "Avant cet été, Cyril Hanouna m'a contactée pour venir dans l'émission Balance ton post. Je pense que je suis la première personne qu'il a contactée. C'est une émission qui aurait pu me correspondre mais mon emploi du temps n'est pas compatible. L'émission est en direct le vendredi et moi je suis au théâtre [Dans la pièce de théâtre La Dame de chez Maxim, NDLR]."

Ce n'est pas la première proposition qu'Enora Malagré décline. Elle a en effet été approchée plusieurs fois mais a préféré ne pas se lancer : "On m'a proposé des choses et j'ai dit non à tout. J'ai tellement 'morflé'... A bon escient peut être. Je retournerai à la télé si seulement un projet me saisit, me retourne le bide. Il faudrait que j'aille vers quelque chose où l'on ne m'attend pas trop. (...) J'adore la télé, j'ai envie d'y revenir mais il faut que ce soit pour les bonnes raisons."

Justine Fraioli et elle envisagent donc de transformer ce qu'elle font sur leur site en émission tellement leur projet leur tient à coeur. Reste à savoir si elle se lanceront dans cette aventure.