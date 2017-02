Enrico Macias : Victime d'une banque, il a perdu une somme extravagante !

En mai prochain, Enrico Macias prendra connaissance du montant exact, au centime près, de la somme qu'il a perdue après avoir fait confiance à la banque islandaise Landsbanki et à sa filiale luxembourgeoise. Le chanteur avait fait un emprunt en mettant deux maisons en garantie avant que la banque ne fasse faillite et lui demande de rembourser 30 millions d'euros. Une requête à laquelle il s'était opposé. Aujourd'hui, c'est la banque qui est sur le banc des prévenus...

Voilà déjà dix ans qu'Enrico Macias est lié à la banque Landsbanki. En 2007, il souhaitait emprunter la somme de 35 millions d'euros pour des raisons inconnues. La banque accepte mais, en échange, il met deux maisons en garantie, dont sa villa adorée de Saint-Tropez. Il récupère alors 9 millions d'euros en cash et le reste est placé sur des contrats d'assurance-vie de la banque, conformément aux termes du prêt. Un an plus tard, la banque fait faillite. Au Luxembourg, une première action judiciaire est engagée par le liquidateur de la banque qui souhaite récupérer les sommes prêtées. Sur ce volet judiciaire, Enrico Macias a été condamné en 2014 à rembourser, il a décidé de faire appel.

En 2015, c'est en France que l'affaire se poursuit puisque le juge Renaud Van Ruymbeke a renvoyé en correctionnelle six cadres et dirigeants de la banque, ainsi qu'un dirigeant et un salarié d'un cabinet de gestion de patrimoine du Sud-Est de la France, après une plainte collective, selon Le Point. La justice française soupçonne Landsbanki, alors en manque de liquidités au moment de faire des prêts avantageux, d'escroquerie aux emprunts hypothécaires. Plus de 110 épargnants, pour la plupart fortunés, se sont portées parties civiles. Enrico Macias connaîtra alors le montant de ce qu'il a perdu dans cette affaire. Le chanteur est lésé d'une somme folle... "Plusieurs millions d'euros", a affirmé son avocat Éric Morain au magazine VSD.

Thomas Montet